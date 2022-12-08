إجراء قسطرة قلب لمريض يعاني من جلطة حادة بمستشفى ميت غمر

نجح فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة مريض بإجراء قسطرة قلب، حيث تم توسيع الشريان باستخدام البالون، وتركيب دعامة دوائية، حيث كان المريض يعاني من جلطة حادة بالقلب، وانسداد داخلي للشريان الأمامي النازل الذي يغذى 70% من القلب.

وبهذه العملية، يرتفع عدد العمليات التي أجراها فريق المستشفى إلى نحو 50 عملية قسطرة قلبية علاجية تتضمن تركيب دعامة أو أكثر.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر المركزي نجح في إجراء عملية قسطرة قلب لمريض يعاني من جلطة حادة بالقلب، وانسداد داخلي للشريان الأمامي النازل الذي يغذى 70% من القلب.

«مكين»: عملية قسطرة القلب أجريت بمهارة عالية

وأضاف «مكين»، في بيان، أن العملية أجريت بمهارة عالية، وبأحدث التقنيات الطبية، رغم أنها من الحالات المعقدة، حيث أجرى الفريق القسطرة عن طريق اليد وتوسيع الشريان باستخدام البالون وتركيب دعامة دوائية فى الشريان.

فريق قسطرة القلب بمستشفى ميت غمر

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى، والدكتور سامح سعد استشاري القلب والقسطرة، والدكتور أحمد عادل استشاري القلب والقسطرة والدكتور رأفت شاكر استشاري القلب والقسطرة، والدكتور محمد فاروق أخصائي القلب والقسطرة متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.