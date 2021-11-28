حفيد رشوان توفيق: أمي تعبت بعد أزمة جدي.. عاملة 6 عمليات قسطرة قلب

يستمر الفنان رشوان توفيق في تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار تفيد برفع ابنته الصغرى «آية» وزوجها وحفيده قضية حجر ضده، وهو الأمر الذي نفاه حفيده في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ابنة رشوان توفيق في أزمة صحية

وكشف محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق، أن الأنباء التي تم تداولها منذ أمس، سببت أزمة صحية لوالدته، قائلًا: «والدتي بعد ما تم التشهير بيها وانتشار أخبار إنها رفعت قضية حجر على والدها، وهي تعبانة جدا».

وأضاف «عصام»، أن والدته مريضة وخضعت خلال الفترة الماضية لـ6 عمليات قسطرة، متابعًا: «مركبة دعامتين في القلب فمتستحملش كل اللي بيحصل ده حرام أن يتقال كلام كذب ومش حقيقي ومحصلش».

وأكد «عصام» أن والدته حزينة بسبب ما يحدث ولم تكن تريد إطلاقا أن يتطور الأمر إلى قضايا ومحاكم، ولكن لم يكن هناك حل أو بديل لإلغاء التوكيل باستثناء هذه الطريقة التي جاءت بعد محاولات كثيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة بدأت بتوكيل حررته والدته لجده، واكتشفت بعد ذلك أنه تصرف في ممتلكاتها دون علمها، وعندما حاولت الابنة إلغاء التوكيل، قابله الفنان رشوان توفيق بالرفض.

تفاصيل أزمة رشوان توفيق

وأوضح حفيد رشوان توفيق، أن القضية التي جرى رفعها هي مدنية لإسقاط التوكيل وليس حجرًا، ولا تتضمن أي أحكام قضائية.