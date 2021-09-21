إجراء عملية قسطرة قلب لطفلة الرويسات بتوجيهات رئاسية

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أن الطفلة «هند»، التي طلبت أسرتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قسطرة لها، أثناء زيارته منطقة الرويسات، في شرم الشيخ، مؤخراً، قد خضعت بالفعل لعملية قسطرة ناجحة بالقلب، قبل قليل، في أحد المراكز الطبية بالقاهرة.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه التقى أسرة الطفلة «هند عبد الموجود»، البالغة من العمر 6 سنوات، الأسبوع الماضي، لمعرفة طبيعة الحالة، وجرى تجهيز الطفلة عن طريق مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكد المحافظ أن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قد أشرف بنفسه على حالة الطفلة، وإجراء كل الأشعات والتحاليل لها، قبل سفرها إلى القاهرة، مشيراً إلى أن الطفلة تقيم مع أسرتها في منطقة الرويسات، بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن عملية القسطرة القلبية التي خضعت لها الطفلة «هند»، جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء زيارته الأخيرة لمنطقة الرويسات، والتي التقى خلالها عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم، ومن ضمنها اجراء عملية جراحية للطفلة «هند عبد الموجود»، وجاء التشخيص الطبي بعمل قسطرة قلب، وعليه جرى تحويل الطفلة بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد القلب بالقاهرة، لإجراء العملية الجراحية، التي تمت بنجاح.

وقدم «فودة» الشكر للرئيس السيسي على موافقة الإنسانية، كما قدم أهالي الطفلة ومنطقة الرويسات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على سرعة استجابته لاستغاثة أسرة الطفلة.