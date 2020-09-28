"قوائم الانتظار": إجراء أكثر من 200 جراحة قسطرة قلب و180 ألفا للرمد

قال محمد عاطف مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار والمنسق العام للمشروع، إن خدمات المبادرة لم تتوقف عن المرضى طوال الفترة الماضية، وعادت أفضل مما كانت عليه قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحًا: "نتلقى 1200 مريض بشكل يومي، و21 يومًا هي الحد الأقصى للفترة بين تحديد العملية وموعد إجرائها".

وأضافت خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن عمليات قسطرة القلب والرمد هي الأكثر ضمن المبادرة، إذ تم إجراء أكثر من 200 ألف عملية قسطرة قلب وأكثر من 180 ألف عملية رمد وأكثر من 35 ألف عملية قلب مفتوح".

وتابع: "نتكامل مع بقية المبادرات المركزية، حيث نتعاون مع مبادرة السمع والكلام، وأجرينا ما يزيد عن 2500 عملية زراعة قوقعة، ونتعاون مع مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونجري الجراحات مبكرًا للمرضى".

وأردف، أن المبادرة تهدف إلى رفع المعاناة عن المريض المصري بتكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث يتوجه المريض الذي لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي إلى اقرب مستشفى أو المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات العسكرية، ويعرض على لجنة ثلاثية ويخضع للكشف ويحصل على مكان إجراء العملية آليا.

وواصل: "أما لو كان الشخص مريض تأمين صحي فإنه يتوجه إلى المستشفى الخاصة به، وبالنسبة إلى النظام الجديد سيتمكن المريض من التعامل معه من خلال رقمه القومي لتسجيل الشكاوى وتظهر تفاصيل الحالات بشكل مميكن، والميكنة هي من تحدد الأولويات في قوائم الانتظار".