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محمد بن سلمان: المواطن السعودي أعظم ما تملكه بلادنا للنجاح

كتب:

عمرو حسني
12:07 ص | الخميس 08 ديسمبر 2022
ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، إن ميزانية العام 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار، مبينا أنها ميزانية العام 2023 تدعم تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي.

 زيادة العاملين في القطاع الخاص

وأضاف ولي العهد السعودي خلال كلمة له نقلتها العربية الإخبارية: «مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة مستمرة، والمواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح، وننظر في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية، وما تحقق من نتائج إيجابية وفق توجيه خادم الحرمين يؤكد نجاح الإصلاحات، وأكثر من 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخيا».

مشاركة قوية للمرأة السعودية في الاقتصاد

وتابع ولي العهد السعودي: «مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد ارتفعت من 17.7% إلى 35.6%، وتأكيد الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة، والمملكة تسعى للإسهام في تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي والمحلي، والحكومة تسعى لتوفير مستوى معيشي كريم للمواطنين خصوصا للفئات الأقل دخلا».

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