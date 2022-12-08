أستاذ بجامعة سعود: الصين ستعقد 3 قمم عربية في الرياض

قال الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود إن منطقة الشرق الأوسط مهمة بالنسبة للصين، نظرًا لأنها منطقة تربط آسيا بأوروبا ضاربًا المثل بمبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين وتصل للشمال نهاية عند روسيا ومع الشرق الأوسط عن طريق قناة السويس ومضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن الصين عززت علاقاتها مع الدول العربية من أجل ذلك.

توجه لموائمة مبادرة الحزام والطريق مع رؤية السعودية 2030

وأوضح «العنزي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، على هامش انعقاد القمة الصينية السعودية بالرياض أن الصين لديها مبادرة الحزام والطريق والسعودية لديها رؤية 2030، مشيرًا لوجود توجه لموائمة مبادرة الحزام والطريق مع رؤية السعودية 2030 باستثمارات صينية والاتفاقيات التي ستوقع مع الصين بقيمة 30 مليار دولار.

علاقات استراتيجية مميزة تربط مصر والسعودية

وأشار إلى أن الصين ستعقد 3 قمم مع العرب في الرياض للتحدث بصوت واحد مؤكدًا وجود تنسيق بين الدول العربية مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والسعودية والذي انعكس على الشرق الأوسط بالكامل لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة من الجانب الإيراني أو التركي أو الإسرائيلي.