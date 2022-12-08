برلمان بيرو يعزل الرئيس بعد قرار حل الكونجرس بتهمة «العجز الأخلاقي»

أزمة سياسية تشهدها بيرو بعدما أعلن الكونجرس في بيرو عزل الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته دينا بولوارتي رئيسة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد محاولته الرئيس حل الكونجرس.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن الرئيسة المؤقتة دينا بولوارتي في كلمتها أمام البرلمان، عقب أداء اليمين الدستورية، إن الرئيس حاول عمل انقلاب، ولم يلق أصداء من المؤسسات الديمقراطية ولا من الشارع، ودعت إلى الحوار والوحدة وحكومة وحدة وطنية.

يسمح الدستور بعزل الرئيس بناء على ارتكاب مخالفات سياسية

وعُزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، بعد محاولته حل المجلس التشريعي «الكونجرس» وذلك بناء على قانون «العجز الأخلاقي»، حيث يسمح الدستور في بيرو بعزل الرئيس بناء على ارتكاب مخالفات سياسية، وليس بالضرورة أن تكون خرقا للقانون.

وكان كاستيو أعلن حل أمس الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة،وذلك بعد أيام من إعلان موافقة البرلمان البيروفي، على مناقشة مذكرة جديدة لعزل الرئيس بتهمة «العجز الأخلاقي والفساد» في بداية الشهر الجاري، كما أعلن كاستيو أنه سيحكم بموجب مراسيم تشريعية وأعلن فرض حظر التجوال.

المجلس التشريعي اجتمع في وقت مبكر وقرر عزل الرئيس

وتحدى أعضاء المجلس التشريعي كاستيو، واجتمعوا في وقت مبكر مما كان مخططا له لمناقشة اقتراح العزل ووافق المجلس على عزله بأغلبية 101 من إجمالي 130 نائبًا.

وبيدرو كاستيو رئيس بيرو السابق عمل كمدرس لمدة 24 عام ثم قاد اضراب عمالي للضغط على الحكومة لزيادة المرتبات عام 2017 وقدم نفسه وقتها على أنها خادم متواضع للشعب واستخدم الخيول في التجول أثناء حملته الانتخابية وتعهد بالقضاء على الفساد والفقر، ولاحقًا وجه له المدعي العام اتهامات بالفساد اعتبرها هو حرب سياسية من خصومه.