خبير تكنولوجي: 16.3 مليون جنيه إيرادات سنوية مستهدفة من دعم ريادة الأعمال

أكد المهندس حسام مجاهد، الخبير التكنولوجي، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسة بدعم ريادة الإعمال، حيث تتفق رؤية «اتصال»، مع ما توليه الدولة من اهتمام بتلك الفئة التي تمثل قيمة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن الإيرادات المتوقعة 16.3 مليون جنيه سنويا بنسبة نمو 70%.

رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة

واضاف مجاهد في تصريح لـ «الوطن»، أن رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتواجد في الأسواق العالمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات التكنولوجية مساعٍ مهمة للقطاع ككل.

الإيرادات المستهدفة لريادة الأعمال والإبداع

وتوقع مجاهد، تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات المستهدفة لريادة الأعمال والإبداع ودعم الشركات الناشئة بمقدار 16.3 مليون جنيه وبزيادة قدرها 6.7 مليون جنيه عن عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 70%، حيث تأتي هذه الإيرادات من الجهات المانحة ومنها «ايتيدا»، أكاديمية البحث العلمي، في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة.