«القومي للطفولة والأمومة» يتدخل في واقعة خطوبة طفلين بالشرقية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة تدخله في واقعة «خطوبة طفلين» بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقال المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في تصريحات صحفية أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم تكليف لجنة حماية الطفولة بالمحافظة للتحري عن صحة الواقعة، حيث تبين خطوبة طفلين، العروس في الصف الرابع الابتدائي، 10 سنوات، والعريس في الصف السادس الابتدائي، 12 عاماً، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية الطفلين من تلك الممارسات الضارة.

حذف كافة الصور والفيديوهات

وقال محمد نظمي، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية انتقلت على الفور إلى منزل الطفلين وتم تقديم التوعية لأسرتيهما حول مخاطر الزواج المبكر للأطفال، مؤكداً أخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما ووقف أي إجراء من هذا القبيل سواء إتمام الخطوبة أو الزواج قبل إتمام السن القانونية، كما تعهدت الأسرتان بحذف كافة الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الواقعة من على وسائل التواصل الاجتماعي.

حماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم لهم

وأكد المجلس أنه لن يدخر جهداً لحماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع خط نجدة الطفل حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك، وذلك عبر آليات التواصل وهي الخط الساخن 16000 أو عبر تطبيق «واتس آب»، على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.