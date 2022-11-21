«القومي للأمومة والطفولة»: نتلقى 14 ألف بلاغ سنوي بسبب زواج الأطفال

قالت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزي للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن زواج الاطفال جريمة وفقًا للقانون؛ لأن الأطفال غير مؤهلين للقيام بمهام الزواج، مشيرة إلى أن وزارة العدل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تعديل تشريعي، لاتخاذ موقف حازم ضد الأطراف التي تساهم في زواج الأطفال، سواء الوالد، أو من يقوم بعقد الزواج، موضحة أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يستقبل 14 ألف بلاغًا سنويًا بسبب زواج الأطفال.

هناك الكثير من المشاكل التي تنشأ بسبب زواج الأطفال

وأضافت «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أنّ هناك الكثير من المشاكل التي تنشأ بسبب زواج الأطفال مثل الانجاب والطلاق قبل وصول الزوجين للسن القانوني، وبالتالي لا يحدث تسجيل للأطفال، بخلاف أنّ زواج الأطفال يؤدي إلى التسريب من التعليم، وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

شكاوى من صعوبة التواصل ما بين الآباء والأبناء

وشددت رئيس الإدارة المركزي للمجلس القومي للأمومة والطفولة، على ضرورة مخاطبة رجال الدين المؤثرين في المجتمعات الريفية، للتحذير من خطورة زاوج الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للأمومة والطفولة، مشيرة إلى أن المجلس يستقبل 14 ألف بلاغ سنويًا، والجزء الأكبر من هذه الاتصالات، هي شكاوى حول صعوبة التواصل ما بين الآباء والأبناء، ولذلك هناك ضرورة للاهتمام بالتربية الصحيحة.