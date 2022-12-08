اليوم.. بدء حجز الأراضي في أول طرح بنظام التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح أراضي في عدد من المدن الجديدة، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة، للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم وميسر، دون أسبقية، سواء للدخول على الموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض، ضمن الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وذلك بإجمالى 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا، 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة.

يبدأ حجز قطع الأراضي اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري

وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنّ قطع الأراضي السكنية الصغيرة المطروحة ضمن محور الأراضي المميزة، تقع في مدن (السادات، الصالحية الجديدة، برج العرب الجديدة)، بإجمالى 104 قطعة أرض، ويبدأ الحجز اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر هذا الرابط، ويستمر حجز قطع الأراضي حتى يوم 7 فبراير المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل الأراضي المميزة المطروحة داخل مدينة السادات ومدينة الصالحية الجديدة، ومدينة برج العرب الجديدة، وفقا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل الأراضي «المميزة» بالمدن الجديدة

1- مدينة السادات:

- تقع في منطقة سكنية 36.

- تضم 54 قطعة أرض.

- متوسط مساحات 500 م2.

- جاهزة للتسليم.

2- مدينة الصالحية الجديدة:

- تقع في الحي الثاني المجاورة 6.

- تضم 20 قطعة أرض.

- متوسط مساحات 440 م2.

- جاهزة للتسليم.

3- مدينة برج العرب الجديدة:

- تقع في الحي السابع المجاورة 2.

- تضم 30 قطعة أرض.

- تبلغ مساحة قطعة الأرض 150 متر2.

- جاهزة للتسليم.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أوضحت أنه فور انتهاء فترة الحجز «شهرين من بداية الحجز» سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني.