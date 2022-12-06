أماكن وخطوات حجز أراضي «الإسكان» أون لاين.. تبدأ من الخميس المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 305 قطعة أرض للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك بشكل دائم وميسر، و بدون أية أسبقية، سواء للدخول على الموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض، وذلك ضمن الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مسكن» بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، بداية من الخميس المقبل في تمام العاشرة صباحا.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات حجز أراضي «الإسكان» المطروحة للتخصيص الفوري، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أماكن قطع الأراضي السكنية المطروحة

- 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن «القاهرة الجديدة - 15 مايو - بدر - أسيوط الجديدة - المنصورة الجديدة».

- 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن «السادات - الصالحية الجديدة - برج العرب الجديدة».

- 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى «النوبارية الجديدة - العاشر من رمضان».

خطوات حجز أراضي «الإسكان» المطروحة

1- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال زيارة هذا الرابط.

2- تحميل كراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضي المطروحة.

3- إنشاء حساب جديد، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل «الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي».

4- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع.

5- الضغط على كلمة «تفاصيل»، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات - جدول تفصيلي».

6- استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع.

7- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.

8- تتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

9- إرفاق الاستمارة بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وإرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

10- فور انتهاء فترة الحجز «شهرين من بداية الحجز» سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز.