مواقيت الصلاة في مصر اليوم.. الفجر بالقاهرة 5:03 صباحا

أصدرت اليوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري، الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية كالقاهرة والجيزة والدقهلية والغربية.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:03

موعد أذان الظهر: 11:44

موعد أذان العصر: 2:35

موعد أذان المغرب: 4:54

موعد أذان العشاء: 6:16

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:11

موعد أذان الظهر: 11:53

موعد أذان العصر: 2:47

موعد أذان المغرب: 5:06

موعد أذان العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:11

موعد أذان الظهر: 11:51

موعد أذان العصر: 2:40

موعد أذان المغرب: 4:59

موعد أذان العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

أذان الفجر: 5:22

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 2:49

أذان المغرب: 5:08

أذان العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر: 5:04

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 2:42

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر: 5:05

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 2:33

أذان المغرب: 4:51

أذان العشاء: 6:15

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 5:01

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 2:42

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:21