مواقيت الصلاة في مصر اليوم.. الفجر بالقاهرة 5:03 صباحا
كتب:
هبهَ وهـدان
02:34 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
مواقيت الصلاة اليوم
أصدرت اليوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري، الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية كالقاهرة والجيزة والدقهلية والغربية.
وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 5:03
موعد أذان الظهر: 11:44
موعد أذان العصر: 2:35
موعد أذان المغرب: 4:54
موعد أذان العشاء: 6:16
مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة
موعد أذان الفجر: 5:11
موعد أذان الظهر: 11:53
موعد أذان العصر: 2:47
موعد أذان المغرب: 5:06
موعد أذان العشاء: 6:27
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 5:11
موعد أذان الظهر: 11:51
موعد أذان العصر: 2:40
موعد أذان المغرب: 4:59
موعد أذان العشاء: 6:22
مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح
أذان الفجر: 5:22
أذان الظهر: 12:01
أذان العصر: 2:49
أذان المغرب: 5:08
أذان العشاء: 6:31
مواقيت الصلاة في محافظة المنيا
أذان الفجر: 5:04
أذان الظهر: 11:47
أذان العصر: 2:42
أذان المغرب: 5:01
أذان العشاء: 6:22
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
أذان الفجر: 5:05
أذان الظهر: 11:44
أذان العصر: 2:33
أذان المغرب: 4:51
أذان العشاء: 6:15
مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 5:01
أذان الظهر: 11:46
أذان العصر: 2:42
أذان المغرب: 5:01
أذان العشاء: 6:21