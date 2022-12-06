مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء.. أذان الفجر 5:05

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم، حيث اختلفت مواعيد الصلاة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط، وذلك وفق التوقيت المحلي لكل محافظة لذا تقدم الهيئة تحديث مواقيت الصلاة بشكل مستمر.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر الحالي، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:05

موعد أذان الظهر: 11:46

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:05

موعد أذان الظهر: 11:46

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:12

موعد أذان الظهر: 11:51

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:58

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية

أذان الفجر: 5:05

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 2:36

أذان المغرب: 4:54

أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 5:04

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 2:31

أذان المغرب: 4:49

أذان العشاء: 6:13

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر: 5:05

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 2:33

أذان المغرب: 4:51

أذان العشاء: 6:15

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 5:01

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 2:42

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:22