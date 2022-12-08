مهرجان البحر الأحمر السينمائي ينظم جلستين لـ أنطونيو بانديراس وجاكي شان

تنظم إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي جلستين حواريتين لنجم هوليوود أنطونيو بانديراس والنجم الصيني جاكي شان، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثانية في جدة.

مهرجان البحر الأحمر

وتقام الجلستان قبل انطلاق حفل الختام، مساء اليوم الخميس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالسعودية، حيث نفذت التذاكر المخصصة لحضور جلسة جاكي شان، بينما قررت إدارة المهرجان فتح باب الدخول لندوة أنطونيو بانديراس.

ويتحدث بانديراس وجاكي شان خلال الجلستين عن أبرز المحطات في مشوارهما الفني، والصعوبات التي واجهاها للوصول إلى مرحلة النجومية، وأهم الشخصيات الذين قاما بدعمهما في مسيرتهما الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.

جلسات حوارية للمهرجان

وأقام المهرجان في دورته الثانية أكثر من جلسة حوارية لنجوم عالميين، أبرزهم جلسة النجمة الأمريكية شارون ستون التي أدارتها الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، وجلسة المخرج البريطاني جاي ريتشي الذي تم تكريمه في حفل الافتتاح إلى جانب النجمة يسرا والنجم البوليوودي شاروخان، حيث أعرب الثنائي عن سعادتهما بوجودهما في المملكة العربية السعودية، وكشفا عن أمنيتهما في زيارة المملكة مرة ثانية خلال الفترة المقبلة.