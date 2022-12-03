مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن جلسات حوارية لجاكي شان وأندرو دومين

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن مجموعة من الجلسات الحوارية المباشرة التي تصاحب المهرجان لهذا العام في مدينة جدة.

مهرجان البحر الأحمر يستضيف العديد من النجوم

ويستضيف المهرجان، العديد من النجوم، ضمن مجموعة مميزة من الجلسات الحوارية، التي تقام خلال الدورة الثانية من المهرجان، إذ تحتفي الجلسات بالمخرجين والممثلات والممثلين اللامعين المشهود لهم بالتألق، وصانعي الأفلام العالميين، ومن المتوقع أن تحظى جلسات الممثل الكبير جاكي شان، ومخرج فيلم «الشقراء» أندرو دومينيك والجلسة المعلن عنها مسبقا لمخرج فيلم «العظام وكل شيء» لوكا جوادانيينو، باهتمام المتابعين للجوائز العالمية لهذا العام.

وصرّح الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي عن استضافة سلسلة الجلسات الحوارية قائلا: «يسعدنا استضافة عدد من الأسماء اللامعة في عالم صناعة السينما العالمية والعربية والبوليودية تقديرًا لإسهاماتهم في مجال صناعة الأفلام، كما نفتخر باستضافتهم في الجلسات الحوارية للاستماع إلى تجاربهم الناجحة وتطلعاتهم المستقبلية، ونتطلع للترحيب بهم في مدينة جدة».

برنامج الجلسات الحوارية

ويشمل برنامج الجلسات الحوارية، الفائزين بجوائز الأوسكار سبايك لي وجاكي شان والمرشحين لجائزة الأوسكار ولوكا جوادانيينو والممثلين الأسطوريين ونيللي كريم ورانبير كابور وهريثيك روشان، والمخرجين العالميين جوريندر شادا، أندرو دومينيك، فاتح أكين، عادل العربي وبلال فلاح، كوثر بن هنية، ميشال أوسيلوت، وجاسبر نوي.

يذكر أنه جرى انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس الأول، ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته، ويقدم 131 فيلمًا روائيًا قصيرًا من 61 دولة بـ41 لغة وذلك لصناع السينما من الأصوات الصاعدة والمخضرمة.