مواعيد إجراء عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال في مستشفى سموحة الجامعي

أعلنت مستشفى سموحة الجامعي لطب و جراحة الأطفال بالإسكندرية عن زيارة الوفد الإماراتي والأجنبي والتابع لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مؤسسة نبضات»، لإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح وقسطرة القلب بالمجان للأطفال.

عمليات قلب مجانية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التقديم والمواعيد لإجراء عملية قلب مفتوح، أو قسطرة قلب للأطفال، بشكل مجاني، داخل مستشفى سموحة الجامعي، ضمن مبادرة عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمجان، والتي أطلقتها المستشفى الجامعي بالتعاون مع مؤسسة «نبضات».

خطوات التقديم لإجراء عمليات قلب مفتوح مجاني للأطفال

وبحسب ما أعلنته مستشفى سموحة الجامعي، في بيان لها اليوم، فإن من يرغب في عرض حالة الطفل من أجل إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمجان، عليه الحضور للمستشفى بوحدة قسطرة القلب للاطفال اليوم الخميس، بدءاً من الساعة 9 صباحاً للعرض على الاستشاريين المتخصصين، على أن تستمر الفحوصات لحين وصول الزيارة.

مواعيد عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمجان

وتبدأ عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمجان في المستشفى مع زيارة الوفد الاماراتي بدءً من يوم السبت 17 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوع.

وتوجد مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، في منطقة سموحة امتداد فيكتور عمانويل أمام المعهد الأزهرى، كما وفرت رقم للاستفسار «034207917» لتسهيل عمليات التواصل مع أهالي الأطفال الراغبين في إجراء عمليات لهم.