عمليات قلب مفتوح وقسطرة مجاناً لـ75 مواطناً بالدقهلية في يونيو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، أن شهر يونيو الجاري 2022، شهد إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية لعدد 75 مريض قلب من غير القادرين، مجاناً تماماً، وذلك بالتعاون مع جمعية «الأورمان».

إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، فى بيان صحفي اليوم، أن مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بالتعاون مع جمعية «الأورمان»، تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار.

استقدام الأورمان لأشهر خبراء جراحات القلب

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية «الأورمان»، إنه وفى سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب من غير القادرين، تعاقدت الجمعية مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر، واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب، فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم، وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار، على مدار السنوات الماضية.

وأضاف «شعبان» أن الجمعية انتهت وحتى الآن، من إجراء 44 ألف عملية قلب لغير القادرين، وشهرياً يتم إجراء 450 حالة لغير القادرين فى جميع محافظات الجمهورية.

الاستعانة بخبراء أجانب في بعض الحالات الحرجة

وفي هذا السياق، أعلنت جمعية «الأورمان» عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها.