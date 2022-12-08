اكتشاف حقل غاز وأخبار المونديال والدوري بالعدد الأسبوعي لـ«الجمهورية»

صدر اليوم الخميس العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية التي تصدر عن دار التحرير برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، الذي كتب مقالا بعنوان «الدعاء المظلوم»، وشمل العدد أخبارا سياسية واقتصادية ورياضية فضلا عن مقالات لعدد من كبار الكتاب.

عناوين مميزة في جريدة الجمهورية

وجاء في عناوين الصفحة الأولى من العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية ما يلي:

- اكتشاف حقل غاز جديد شمال شرق العريش.

- السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية.

- مدبولي: نجحنا في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.. وخطة لتوفير النقد الأجنبي.

- صنع في مصر.. عنوان الجمهورية الجديدة.

- قطار الأهلي يتخطى محطة المحلة ويبتعد بالصدارة.

- بيراميدز يفوز على المقاولون وتعادل فاركو والداخلية.

- يوميات المونديال: كرواتيا تتحدى السامبا والأرجنتين تتوعد هولندا.

- 145 هدفا في 56 مباراة.. ومبابي الهداف

- إنجلترا والبرتغال الأكثر تهديفا.. والمغرب الأقوى دفاعا.

مقالات في جريدة الجمهورية

واشتمل العدد أيضا على مقالات منها مقال الكاتب الصحفي سمير رجب «خيوط الميزان» والكاتبة ناهد المنشاوي «لقطة» والكاتب محمد أبو الحديد «آخر الأسبوع»، والإعلامي نشأت الديهي «قهوة الصباح».