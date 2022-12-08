«اتصالات النواب» تبحث مناقشة خطر الألعاب الإلكترونية على مستقبل الطلاب

تبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عقد اجتماع مشترك مع لجنتي التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة لمناقشة مخاطر الألعاب الإلكترونية على مستقبل الطلاب في المدارس.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجنة ناقشت هذا الملف على مدار أدوار الانعقاد السابقة سواء في الفصل التشريعي الأول أو الثاني وحرصت اللجنة خلال جلسات الاستماع إلى عرض كافة وجهات النظر التي ترتبط بهذا الموضوع ووضع توصيات للحد من المخاطر التي يتعرض لها أبنائنا في مختلف الاعمار من هذه الألعاب والتي أودت بحياة البعض بسبب التحدي المرتبط باللعبة.

تحذير من تحديات الطلاب الجديدة

وأشار النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار فيديوهات لطلاب يقومون بكتم الأنفاس وآخرين يقومون بإلقاء بعضهم على الأرض مما تسبب في حدوث مضاعفات صحية، الأمر الذي يستدعى الانتباه والتحرك لمواجهة هذا الموضوع.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على خطورة عدم انتباه الآباء لمخاطر تعامل أبنائهم مع الألعاب الإلكترونية، قائلا إن هناك مسابقات دولية تتم في الألعاب الإلكترونية والتي يقاس بها نسب الذكاء وسرعة البديهة، ونتمنى أن تتولى الوزارات المعنية إجراء مسابقات بين طلاب المدارس، وهو ما قد يساعد في خفض نسب التعامل مع الألعاب الإلكترونية الخطرة.

وتابع: «اللجنة تبحث عقد اجتماع مشترك مع اللجان المعنية بمجلس النواب لمناقشة ظاهرة الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على أبنائنا»، مبينا إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت وجهت كافة الإدارات التعليمية بالجمهورية وعي مديري المدارس بضرورة مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

تبيه من «التعليم»

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت أصدرت بيانا أمس أهابت فيه بأولياء الأمور مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية وسط انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.