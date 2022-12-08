الأمن يداهم 3 مصانع أعلاف حيوانية مغشوشة في الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية انه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:-

مجال حماية الثروة الزراعية

المخصبات الزراعية والمبيدات: ضبط 3 مصانع عشوائية لتصنيع وإنتاج الأعلاف الحيوانية ومخزن عشوائي لحفظ وتخزين الأعلاف الحيوانية والداجنة( وجميعهم بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 167,5 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون ترخيص أو موافقة من الجهات المعنية).

مجال حماية البيئةالمواد الغذائية

ضبط مخزن عشوائي غير مرخص لحفظ وتداول مستلزمات إنتاج مواد غذائية بمضبوطات بلغت (300 طن مواد غذائية بدون ترخيص أو موافقة من الجهات المعنية.