ضبط تاجري مخدرات حاولا غسل 10 ملايين في تجارة الموتوسيكلات والعقارات

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تشكيل عصابي

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية «الموتوسيكلات»، بالإضافة إلي إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه.