مباحث الأموال العامة تشن حملات أمنية لملاحقة جرائم النصب والتزوير

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص"متواجد بإحدى الدول " ، وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية" ، وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى ، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,135,000) مليون جنيه مصرى.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية ) بقيام (موظف بأحد فروع الشركة) بإختلاس كمية من البضائع عهدته وإعادة بيعها فى السوق السوداء والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (موظف بأحد فروع الشركة المشار إليها ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى المشار إليه، وقيامه بإختلاس كميات من البضائع عهدته المسلمة له على سبيل العهدة من الشركة المشار إليها "محل عمله" بلغت قيمتها (255 ألف جنيه) وقيامه ببيع تلك البضائع بالسوق السوداء والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج عملات نقدية مقلدة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل أحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (صاحب معرض للموبيليات - كائن داخل المركز التجارى المشار إليه ) ، وبحوزته مبلغ مالى "مقلد".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بإستلام المبلغ المالى المقلد من (مندوب مبيعات بذات المعرض - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيام الأخير بإستلامها من (4) عملاء بإجمالى مبالغ مالية 53,900 ألف جنيه ، وإكتشافه بأن المبلغ المالى مقلد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأن المبلغ المالى المقلد من ضمن المبالغ المحصلة من العملاء.

بإجراء التحريات و جمع المعلومات تبين عدم صحة رواية الأخير ، وبإعادة مناقشته، قرر بتحصله على المبلغ المالى المقلد من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، وأنه قام بإستبدال المبلغ المالى عهدته بالعملة المقلدة حيازته.

كما تم بإرشاده ضبط مبالغ مالية "بإجمالى 40,500 ألف جنيه "مقلدين".

ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين ، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها ، إلا أنها قامت بالإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام المشكو فى حقها (مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت لإحدى الكيانات غير المرخصة والدعاية والإعلان عن منتجات مجهولة المصدر مقابل أرباح شهرية متفق عليها .. مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت قرابة (مليون جنيه) وتوقفت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مالية ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,300,000) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها.. كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.