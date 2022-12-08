«إعلام النواب» تحذر من الشائعات.. وتؤكد دور المواطن في التصدى لها

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنّ الفترة الأخيرة شهدت كمًا كبيرًا من الشائعات على منصّات التواصل المختلفة، على الرغم من تصدي الوزارات المختلفة لهذه الشائعات، فإنّ الملاحظ مؤخرًا انتشار الشائعات المغرضة التي تهدف للنيل من عزيمة المواطنين وتشويه الإنجازات، التي تتم على الأرض والمشروعات القومية.

وأشارت رشاد، إلى أنّ منصّات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، ومؤخرًا يتم استخدامها من قبل البعض في إطلاق الشائعات والترويج لها، مؤكدة أنّ الشائعات تمثل خطورة على المجتمعات كبيرة، ومن ثم يجب على الجميع عدم مشاركة أيًا من الأخبار التي يتم تداولها دون الوقوف على صحتها من عدمه، خاصة أنّ الهدف من نشر هذه الفيديوهات ضمان أكبر كم من الانتشار، ولهذا على الجميع أن يكونوا حريصين فيما يتم مشاركته من أخبار حتى لا يشارك في نشر شائعة دون أن يدري.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة، أن المواطن شريك أساسى فى التصدى للشائعات من خلال عدم نشر أي أخبار قبل التحقق منها، لافتة إلى أن الجهات الرسمية تخرج على وجه السرعة لتعلن كافة التفاصيل والخطط والرؤى المستقبلية حتى لا تترك مساحة لمن يريد أن ينشر شائعات، وهذا يعني أن المعلومة متوفرة من مصادرها الرسمية لمن يريد أن يشاركها عبر حسابه الرسمي قبل مشاركة أخبار دون الوقوف على حقيقتها وتكون من مصادر غير مسئولة وغير رسمية وفى الغالب تكون مجهولة المصدر.