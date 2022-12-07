«القاهرة للدراسات الاستراتيجية»: مؤتمر رئيس الوزراء اليوم قطع الطريق على مروجي الشائعات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاقتصاد المصري كان أمرا في غاية الأهمية، حتى لا يكون هناك مجالا لإطلاق الشائعات في المجتمع.

الاستعداد لمؤتمر عالمي للترويج للاستثمارات

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب كل شهر على الأقل أن يطلق رئيس مجلس الوزراء اجتماعا يشرح فيه ما تقوم به الدولة المصرية من جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، حتى يكون المواطنين على علم بهذا: «يجب أن نكون مستعدين للمؤتمر العالمي للترويج الاستثماري بمشروعات مدروسة».

استثمارات كبيرة دخلت مصر عام 2022

واستطرد: «هناك استثمارات دخلت للدولة المصرية خلال عام 2022 كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، وهناك إجراءات أخرى قامت بها الحكومة مقل الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين من أجل جذب أكبر عدد من الاستثمارات باعتبارها أحد موارد النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن بعضا من تلك الاستثمارات التي حصلت عليها مصر كانت تخص نقل بعض الشركات أو رؤوس أموال الشركات إلى الصناديق السيادية العربية كأحد البنوك العربية، والاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة مع الإمارات، وسيتم إنشاؤها في العين السخنة.