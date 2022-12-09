أبرز محاور الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم العالي.. في نقاط

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التجهيز لرؤية واستراتيجية الوزارة خلال الفترة من 2022 - 2023، موضحة أنه ستنطلق في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، من خلال عقد ورش مناقشة للمجتمع الجامعي ومنسوبي الهيئات والمراكز البحثية في حدث يضم علماء وخبراء التعليم العالي والمُفكرين.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما مصريا بالاستثمار في التعليم العالي خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم الجامعي واعتباره مفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن كونه وسيلة للتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أبرز المعلومات المستهدفة من الخطة

ـ مصر تستهدف تحقيق نسبة مشاركة 45% من الطلاب بمنظومة التعليم العالي بحلول عام 2030.

ـ التوسع في إتاحة التعليم العالي خلال العقد الأخير من خلال زيادة عدد وحجم الجامعات الحكومية

ـ دفع تجربة تدويل التعليم العالي؛ للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر.

ـ التشجيع على إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة

ـ الخطة تستهدف تحديد منهجية البرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة

ـ ارتفاع عدد الطلاب المُقيدين في المؤسسات التعليمية المصرية إلى 5.6 مليون بحلول عام 2032.

ـ إنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة

ـ التوسع في الجامعات الأهلية الجديدة والتي تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبلية.

ـ الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032.

الاحتياجات المستقبلية للتوظيف

كما تستهدف الخطة ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور تتمثل في:

ـ الاتجاه إلى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة

ـ التوسع في الجامعات الأهلية الجديدة والتي تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبليةـ

ـ العمل على تغيير المناهج وإعادة النظر في كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل في الجامعات الحكومية.

ـ إجمالي الاحتياج المستقبلي للجامعات الخاصة والأهلية حيث من المتوقع أن يصل إلى 83 جامعة بحلول عام 2052، من خلال التوقع السكاني والطلابي والمؤسسي للتعليم العالي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2022 - 2052.

ـ اهتمام الدولة بتوفير الكوادر الأكاديمية القادرة على ذلكـ إعادة النظر في مهام المجلس الأعلى للجامعات، في ضوء التكليف بتشكيل لجنة للمعادلات.

ـ إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

ـ ثورة تشريعية جديدة تضمن تيسير وشفافية المعادلات بشكل متوازن.

ـ تشكيل لجان عمل بالتعاون مع النقابات؛ لدراسة التغيير في ضوء التغيرات العالمية في نظم المعادلات.