أماني التونسي عن نجاح مسلسلها الجديد «العيلة دي»: «30 حلقة تحدي»

عبرت المؤلفة أماني التونسي عن سعادتها الكبيرة برد فعل الجمهور عن مسلسها الجديد «العيلة دي» من بطولة وفاء عامر، الذي حقق نجاحاً بمجرد عرضه على قناة dmc.

أمانى التونسي تتحدث عن مسلسها الجديد «العيلة دي»

وكتبت أمانى التونسي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «بعد خبر تصدر المسلسل العيلة دي، الحمد لله وكان فضل الله علينا عظيما، منذ بدء عرض حلقات المسلسل.. كانت ردود الأفعال.. من إعجاب المشاهدين بالكوميديا»

وأضافت: «وبعد مرور حلقات بدأت تتضح الرؤية إنها مجموعة من الرسائل مغلفة بمواقف وفرضيات من الكوميديا السوداء الحمد لله أني حاولت بمساعدة كل فريق العمل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا في ظل المسلسلات العشر حلقات و15 حلقة».

وتابعت: «يظل المسلسل 30 حلقة تحدي أنك لا تشعر بالملل في قفلات الأحداث لكل الحلقات، وهذا ما حرصت عليه وعلى تقديمه وتم تغليفه بالكوميديا والبسمة المصرية والكوميديا السوداء شبه بيوتنا المصرية، وفي الحلقة الـ15 تحول الشخصيات».

واستطردت: «الغربة والصراع البشري على المال وعلى ضغوطات الحياة التي يحارب من أجلها كل أفراد العائلة المتمثلة في شرائح عمرية مختلفة وأجيال من الشباب إلى سن الأب والأم والجدة، ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا أتمنى لكم الاستماع بما أحاول كتابته وتقديمه لكم دوما وشكراً #العيلة #العيلة_دي، من إخراج أحمد خالد أمين، شارك في الكتابة ياسمين رفعت، وإنتاج أروما، ومن إشراف على الإنتاج الأستاذ مصطفى العوضي، إشراف على المحتوى الدرامي الأستاذ يسري الفخراني».

أبطال مسلسل العيلة دي

ويشارك في مسلسل العيلة دي، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، إنعام سالوسة، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، مؤمن هشام، يوسف عثمان، ضياء الميرغني، ياسمين سمير، فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، وشارك في الكتابة ياسمين رفعت، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة أروما.