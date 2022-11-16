وفاء عامر: لم ننته من تصوير مسلسل «العيلة دي» حتى الآن

قالت الفنانة وفاء عامر إن العمل على تصوير وإنتاج مسلسل «العيلة دي» ما زال جاريا حتى الآن، إذ إنها مؤمنة بأن المسلسل سيلاقي استحسانا كبيرا من الجمهور، «الناس هتحبه أوي، ولسه مش عارفة التصوير قدامه قد إيه ويخلص، لكن احنا عدينا النص بشوية، وبنشتغل من 18 لـ20 ساعة في اليوم».

عامر: المسلسل يمس المشكلات اليومية الحياتية

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن المسلسل الجيد، الذي لديه فكرة جيدة ويمس قضايا الواقع والإنسانية والمشكلات اليومية الحياتية، أهم بكثير من اختيار أي عمل حتى يعرض في رمضان.

عامر: فكرة المسلسل متعوب فيها

استطردت أن «فكرة مسلسل العيلة دي متعوب فيها، واختارها الأستاذ يسرى الفخراني بعناية، وشارك وأدي توجيهات كبيرة للفريق كله، وأنا بشكره من قلبي، لأني لو هطلع كويسة هيكون بسببه، بيتابع معانا بالمشهد وكل ما يحدث في التصوير».

وأوضحت أنه بالنسبة لشركة أروما المنتجة للعمل، لا تبخل على فريق عمل المسلسل بأي شيء من وقت أو مجهود أو اكسسوارات، متابعة: «أنا عايزة أشكر زملائي واحد واحد، وفيه أبطال كتير جدا في العمل، وهيكونوا طلقة، والفنانة إنعام سالوسة صمتها في حد ذاته تمثيل بجد».