انضمام وفاء عامر وأحمد بدير لأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

انضمت الفنانة وفاء عامر، والفنان القدير أحمد بدير، لأسرة مسلسل «حضرة العمدة» الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

التعاون الثالث لـ وفاء عامر مع الشركة المنتجة

ويعد هذا التعاون الثالث للفنانة وفاء عامر، مع الشركة المنتجة للعمل بعد أن شاركت في مسلسلي «الطوفان»، و«جبل الحلال»، فيما يعد هذا التعاون الثاني بين الفنان أحمد بدير، وكل من المخرج عادل أديب، والجهة المنتجة أيضًا، خاصة أنه قد شارك معه مؤخرًا في مسلسل «نقل عام».

وانتهى المخرج عادل أديب، من وضع خطة كاملة لخروج العمل على أكمل جه، كما يتمّ حاليًا بناء الديكورات الأساسية تمهيدًا لانطلاق تصوير حلقات المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن معاينة أماكن التصوير المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد التصوير الخارجية للعمل الرمضاني الجديد «حضرة العمدة».

ويعقد النجوم المشاركون في أحداث المسلسل، حاليًا، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف إبراهيم عيسى، والمخرج عادل أديب، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل، حيث تجرى حاليًا الجهة المنتجة للمسلسل المفاضلة بين مجموعة كبيرة من الفنانين والوجوه الجديدة لإبرام التعاقدات الخاصة بالمسلسل.

تعاون مثمر بين مجموعة فنون مصر والمتحدة للخدمات الإعلامية

ووضعت مجموعة «فنون مصر»، ميزانية ضخمة للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، خاصة أنَّها اعتادت توفير الإمكانات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية.

أبطال وصناع «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين في مقدمتهم روبي، ومحمود عبدالمغني وسميحة أيوب، وإدوارد، ومحمود حافظ، وبسمة، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوي، ومن إخراج عادل أديب.