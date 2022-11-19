مواعيد عرض ‎مسلسل العيلة دي على قناة dmc.. دراما اجتماعية (فيديو)

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض ‎مسلسل العيلة دي، الذي تنطلق أولى حلقاته اليوم عبر قناة dmc، مساء اليوم السبت، وذلك بشكلٍ حصري، حيث ينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية، والتي طالما ارتبط بها الجمهور.

وكشفت قناة dmc، مواعيد عرض ‎مسلسل العيلة دي، حيث سيُعرض اعتبارًا من اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

أبطال مسلسل العيلة دي قبل عرضه على dmc

مسلسل العيلة دي، بطولة عدد كبير من نجوم الفن والدراما في مصر، أبرزهم وفاء عامر، وإنعام سالوسة، وإسماعيل فرغلي، ومحمد ثروت، وإسلام إبراهيم، ويوسف عثمان، والطفل مؤمن هشام، وضياء الميرغني، وريهام الشنواني، وسلوى عثمان، وعلا رامي، وياسمين سمير، وعمرو فريد.

خالد جواد: قلت إفيهات وجمل فى المسلسل بتوجيهات المخرج

وكان خالد جواد، أعرب عن سعادته البالغة لتجربته في مسلسل العيلة دي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الحمد لله رب العالمين.. بسعى للتمثيل من 19 سنة.. وعمرى ما يئست وأملى فى ربنا وفى الموهبة اللى أعطهالى كبير.. يمكن كان بيجيلى أدوار بس مشهد أو اتنين وكنت ببقى مبسوط وأنا بعمله عشان دى الشغلانة الوحيدة اللى بعرف أعملها، لأني اشتغلت حاجات كتير مش بعرف اشتغلها».

وأضاف خالد جواد، في ضوء حديثه عن تجربته في مسلسل العيلة دي، قائلًا: «النهاردة واخد دور كبير بالنسبة لي ومهم فى مسلسل كبير فى ناس كتير وقفوا جنبى ودايماً بيشجعونى.. المؤلفة أمانى التونسىى والمخرج العبقرى الطيب أحمد خالد أمين.. المخرج اللى سايبنى أقول إفيهات وجمل فى المسلسل مع توجيهاته.. بشكركم لحبكم و تعبكم.. قلوبكم طيبة وحبكم ليا كبير وحاسه».