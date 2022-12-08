6 آلاف طالب يشاركون في أول أيام القوافل التعليمية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي تنظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رافق المحافظ الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وسيد مصطفى رئيس القافلة ، وذلك بمشاركة 2500 طالب بالمرحلة الاعدادية و 2500 مشارك في مبادرة تحت شعار "تصدوا معنا" من طلاب المرحلة الإعدادية، و 500 طالب في الشهادة الثانوية العامة لشرح ومراجعة المناهج، بالإضافة إلى 500 مشارك في مبادرة تصدوا معنا للتوعية ضد الشائعات وذلك بقاعات مكتبة مصر العامة ومجلس عمد ومشايخ مطروح وبمدرسة قرية فوكه بإجمالي 6000 طالب في جميع القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة.

قوافل الثانوية العامة والإعدادية

وشدد «شعيب» على أهمية تقديم كافة الدعم بالتيسيرات وتذليل العقبات أمام أعمال القوافل التعليمية لطلاب محافظة مطروح في الثانوية العامة والإعدادية، مؤكدًا أهميتها لأبناء مطروح وضرورة حرص الطلاب على الاستفادة منها والتحضير المسبق لأي استفسارات في المناهج التعليمية لمناقشتها مع معلمي القوافل وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم.

عجز في التخصصات التعليمية

وأشار محافظ مطروح في بيان إلى أن العمل على دعم المحافظة بمزيد من القوافل التعليمية خاصة مع بعد المسافة ووجود عجز في عدد من التخصصات التعليمية لتوفير مزيد من الخدمات التعليمية حرصا على مستقبل أفضل للطلاب بما ينعكس على توفير الكوادر المؤهلة مستقبلا لسد العحز في التخصصات التى تحتاج اليها المحافظة.

ووجه معلموا القوافل الشكر والتقدير لمحافظ مطروح على اهتمامه بتفقد أعمال القوافل ودعمه ورعايته للقافلة وتيسير كافة العقبات مع الحرص على استفادة اقصى عدد من الطلاب.