قوافل تعليمية مجانية بمشاركة 5000 طالب ثانوية عامة بالدقهلية

نظمت إدارة التعليم المدني والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القافلة التعليمية بمدرسة «الشهيد النقيب أحمد رضا حشيش» الثانوية للبنات بمدينة شربين، وفي نادي المعلمين بإدارة أجا، وتستمر على مدار يومي 2 و3 يونيو 2022، وتم في نفس التوقيت تنفيذ قافلة تعليمية بإدارتي شربين وأجا، وشارك في فاعليات اليوم الأول حوالي 5000 آلاف طالبة وطالبة.

تعاون الشباب والرياضة والتعليم بالدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب، فقد جاء تنفيذ هذه القوافل التعليمية في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، بقيادة المهندس علي عبد الرؤوف، وجرى تنفيذ هذه القوافل بحضور كل من الدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب، وسيد مصطفى، مندوب عن الإدارة المركزية للبرلمان ومشرف عام عن القوافل التعليمية، ومنى جودة، مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وراغب مختار، مسئول التعليم الثانوي، وأبو الفتوح البراشي، مدير عام إدارة شباب شربين، وإهاب القاضي، مدير إدارة شربين التعليمية.

حضور الخبراء المتخصصين في جميع المواد التعليمية

وحضر القافلة التعليمية نخبة من الخبراء المتخصصين في جميع المواد التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي، وقام بالشرح محمد عاطف إبراهيم السخاوي، أستاذ اللغة العربية، وسط حضور كبير من الطلبة والطالبات، واستمرت المحاضرة لمدة الساعتين، بينما شرح مادة الفيزياء نبيل عبد العزيز، وقدم تامر صفوت شرحاً لمادة الفلسفة، بالإضافة إلى مشاركة كل من محمد منصور، أستاذ اللغة الإنجليزية، وشرين فريد، مادة اللغة الفرنسية، ومحاضرة الرياضيات محمد زيادة، وماده الجيولوجيا محمد صلاح، ومادة الجغرافيا محمد عفيفي بإدارة اجا، وسط تجاوب عدد كبير من الطلبة والطالبات بالمدرسة.

«الشربيني»: توصيل المعلومة للطلاب مجاناً

وقال علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن خبراء المواد التعليمية يتحملون المشقة في السفر، من أجل توصيل المعلومة للطلاب مجاناً، داعياً الطلبة للحضور جميعاً، ليتم الاستفادة بكل ما يقدم لهم خلال هذه القوافل التعليمية المجانية المتميزة.

وأشاد السيد مصطفى، مندوب الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب ومشرف عام القوافل التعليمية، بالإقبال الكثيف من الطلبة والطالبات بمدارس شربين على القافلة، وحسن التنظيم والاستقبال، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات، والاستفادة من خبرات المحاضرين في الشرح.

وتتركز أعمال القوافل التعليمية في توضيح شكل امتحان الثانوية العامة، وتوزيع الدرجات على نظام البوكليت، وكيفية تعامل الطلاب مع أسئلة الذكاء، والتي دائماً ما يشكو منها الطلاب، خاصةً في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة العربية.

وتأتي هذه القوافل التعليمية المجانية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبحضور عدد من من أعضاء مجالس أمناء الإدارات التعليمية.