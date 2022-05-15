تنظيم قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق قطار القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالإدارات الخارجية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنفيذ تلك القوافل بشكل دوري على مدار المرحلة المقبلة، للارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى لطلاب الثانوية، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديد، وذلك بكافة أرجاء المحافظة من خلال الاستعانة بخبراء المواد الدراسية في جميع المناهج التعليمية.

انطلاق قوافل الثانوية العامة بالعلمين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه في إطار الاستعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة سيتم انطلاق قطار القوافل الخارجية غدا، من إدارة العلمين لطلاب العلمين، والضبعه، والحمام، البنجر، وستكون المحطة الثانية الخميس المقبل بإدارة براني التعليمية لطلاب، النجيلة، وبراني، والسلوم، ثم بعد ذلك إدارتي سيوة ثم مطروح، وذلك لتقديم محاضرات بكافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة بإدارات مطروح.

الارتقاء بمستوى طلاب الثانوية العامة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية تهدف من تنظيم تلك القوافل إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلاب الثانوية العامة، ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة، لتقديم منتج تربوي متطور، يستفيد منه الطلاب وتخفيفا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة على مستوى الجمهورية.

طلاب مطروح يحققون أول جمهورية بفرق المرشدات والكشافة

في سياق آخر، ذكر «شحاتة»، أن الفرق الكشفية والبراعم بنين التابعة لتعليم مطروح حققت عدة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية التي تتم تحت إشراف وتحكيم الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بالوزارة، وحصلت فرق المرشدات والبراعم بنات علي مراكز متقدمة جمهوريا، وتحقيق إضاءة مشرقة جديدة تضاف لسلسلة النجاحات التي حققها أبناء المحافظة بكافة الأنشطة التربوية المركزية .

براعم مطروح يحصدون المركز الأول

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاحد، إن براعم مدرسة الحرية حققوا المركز الأول جمهوريا المستوي الأول في مسابقة البراعم خاص وحصلت براعم العبور الابتدائية علي المركز الأول في ذات المسابقة «براعم عام»، وحقق أشبال نفس المدرسة المركز الثالث في مسابقة الأشبال بينما حصلت مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية على المركز الثالث في مسابقة الكشافة متقدما على مستوى الجمهورية، إضافة إلي حصول كشافة الرنيسانس الخاصة على المركز الأول.