«الشباب والرياضة» تنظم قوافل تعليمية مجانية في محافظة المنيا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة للمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالي، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل».

كيفية تعامل الطلاب مع أسئلة الذكاء

وتهتم القوافل التعليمية المجانية بتوضيح شكل امتحان الثانوية العامة، وتوزيع الدرجات على نظام البوكليت، وكيفية تعامل الطلاب مع أسئلة الذكاء، والتي دائماً ما يشكو منها الطلاب، خاصةً في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة العربية.

وتنظم تلك القوافل الإدارة المركزية للتعليم المدني، والإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع بوزارة الشباب بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2022-2023، للمساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

استدامة القوافل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القوافل التعليمية يُعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن استدامة مشروع القوافل للعام الثاني داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمحافظات الحدودية والصعيد تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية «بناء الإنسان» التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع حقق في عامه الأول نجاحًا كبيرًا بالوصول إلى 160 ألف طالب وطالبة في 15 محافظة.

والجدير بالذكر، أن المشروع استفاد منه أكثر من 500 ألف طالب وطالبة حتى الآن، ومن المقرر الوصول إلى 300 ألف طالب، خلال الفترة القادمة، بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

وانطلقت القوافل التعليمية بمحافظة المنيا بإدارة شباب ملوي، وإدارة شباب ديرمواس، وشملت مراكز شباب ناصر ملوي، نادي ملوي الرياضي، قاعة مجلس محلى مدينة ملوي، مركز شباب مدينة دير مواس، قاعة مجلس محلى مدينة ديرمواس، قاعة مدرسة شهيد عمرو الثانوية بديرمواس.

وشارك في فاعليات اليوم الأول 5400 طالب وطالبة بواقع 1500 طالب ثانوي، 800 طالب إعدادي، 500 من مشروع تصدوا معنا وذلك بإدارة شباب ملوي، كذلك 1300 طالب ثانوي، 800 طالب إعدادي، 500 من مشروع تصدوا معنا وذلك بإدارة شباب ديرمواس، بجامالي 5400 طالب وطالبه بالشهادتين الإعدادية والثانوية وهو عدد كبير جدا لأولى الفاعليات.

تولي الشرح دكتور مصطفى كامل أستاذ اللغة الإنجليزية، وسط حضور كبير من الطلبة والطالبات، واستمرت المحاضرة لمدة ساعتين، بينما شرح مادة الفيزياء نبيل عبد العزيز، وقدم محمد زكى شرحاً لمادة الجغرافيا، ومحمد محمود شرح مادة الفلسفة، بالإضافة إلى مشاركة كل من أشرف طلعت أستاذ الرياضيات، وسعيد عليوة، مادة اللغة العربية.

وأشاد مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا بتلك المبادرة الهامة، ومدى الإقبال الكثيف من الطلبة والطالبات، وحسن التنظيم والاستقبال بإدارة شباب ملوي وديرمواس، معربا عن مدى الوعي بأهمية المبادرة في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ورفع العبء على كاهل المواطنين، مع تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات، والاستفادة من خبرات المحاضرين في الشرح.