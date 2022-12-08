«التجاري الدولي» يرشح هشام عز العرب لمنصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس الإدارة

أعلن مجلس البنك التجاري الدولي «CIB»، في بيان صحفي، اليوم الخميس، عن ترشيح هشام عزب العرب لمنصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، خلفا لـ«شريف سامي»، المقرر أن يستمر عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك.

كان «التجاري الدولي» عيَّن رئيسه التنفيذي السابق، هشام عز العرب، عضواً غير تنفيذي، بطلب من مجلس الإدارة، وموافقة البنك المركزي المصري، في 21 نوفمبر الماضي، بعد خلو عضوية شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية من مجلس إدارة البنك.

وتولى عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلال الفترة بين عامي 2002 و2020، كما حصد العديد من الجوائز العالمية لمساهماته في الخدمات المالية في الشرق الأوسط.

وانضم عز العرب إلى البنك التجاري الدولي في عام 1998، قادما من «دويتشه بنك»، كما عمل سابقا في مناصب عدة بمؤسستي «جي بي مورجان» و«ميريل لينش»، واختير لمنصب مستشار أول لمحافظ البنك المركزي في أغسطس الماضي.