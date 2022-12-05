أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

عمليات تغير مستمرة تشهدها عدد من العملات العربية والأجنبية في القطاع المصرفي المصري، وفي السطور التالية ترصد «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري، ومنها الدولار والإسترليني، والريال، وغيرها من العملات التي تشهد إقبالا يوميا.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

- بلغ الجنيه الإسترليني اليوم 30.16 جنيه للشراء، و30.16 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.68 جنيه للشراء، ونحو 6.70 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات البنك المركزي 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الأوروبية الممثلة في اليورو 25.87 جنيه للشراء، و25.96 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.36 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الأردني اليوم نحو 34.57 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.78 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني، في البنك المركزي المصري اليوم نحو 63.76 للشراء، بينما سعر البيع نحو 64.96 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني، في البنك المركزي المصري اليوم نحو 65.11 للشراء، بينما سعر البيع نحو 65.33.

- سجل سعر الريال القطري، في البنك المركزي المصري اليوم نحو 6.69 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.73 جنيه.

- سجل الريال السعودي عند 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.54 جنيه.