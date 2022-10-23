محافظ البنك المركزي: ندرس إطلاق مؤشر للجنيه المصري وربطه ببعض العملات والذهب

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن البنك دائما يعتز باستقلاليته ولكنه يعي جيدا أن الجميع في «مركب واحد»، ولذا يتم التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على العديد من المحاور حتى تكون مصداقيته في أعلي درجاتها، كما أنه يدرس إطلاق مؤشر الجنيه المصري وربط بعض العملات والذهب به.

عبدالله: الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي

وأضاف «عبدالله»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي ولكنها دائما تنظر للأمام، والظروف المالية الحالية من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، ولا يوجد بنك مركزي على مستوى الدول المتقدمة إلا ويؤكد ذلك، ويرفع سعر الفائدة الخاصة به.

عبدالله: إحنا شغالين على عقود التحاوط

واستطرد: «إحنا شغالين على عقود التحاوط للعملة وانتهينا من العقود المستقبلية للربط، وذلك من خلال الفكر، وبنفهم إن الدول اللي بتصدر البترول عملاتها مربوطة بالدولار، لكن أمريكا بالنسبة لينا مش الشريك التجاري الأساسي، وبغض النظر عن مستوى الدولار إيه هنبدأ نعمل حاجة اسمها مؤشر الجنيه المصري وهنربط بيه بعض العملات والذهب».