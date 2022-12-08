تدريب موجهي الدقهلية على فنيات صياغة الأسئلة الجديدة لطلاب المرحلة الثانوية

عقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بموجهي عموم المواد الدراسية بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التدريب، ومدير التطوير التكنولوجي، لتنفيذ البرنامج التدريبي أساليب وفنيات صياغة الأسئلة، وفقاً لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضحت المديرية في بيان صحفي، أن التدريب سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022 حتى يوم الأربعاء 14 ديسمبر، على أن يكون يومي الأحد والاثنين لتدريب الموجهين ليتولوا بعدها تدريب المعلمين يومي الثلاثاء والأربعاء.

تدريب الموجهين على المواصفات الفنية لورقة الامتحان

وذكرت مديرية التربية والتعليم أن التدريب يأتي فى إطار اهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالامتحانات وتدريب الموجهين على المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ورشة عمل لتدريب مديري إدارات التدريب

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظمت ورشة عمل لتدريب مديري إدارات التدريب وموجهي المواد بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، وبدأ التدريب من يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، وتنفيذا للبرنامج التدريبي سيتم تدريب الموجهين المعلمين في الدقهلية.