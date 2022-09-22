إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2022 المرحلة الأخيرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقمي الجلوس والسري، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة دقيقة.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2022

أكدت الوزارة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن نتيجة تقليل الاغتراب متاحة الآن، ويمكن للطلاب الحصول عليها، موضحة أنه لا توجد أي تحويلات ورقية.

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة بالكلية التي جرى ترشيح الطالب لها.

وفي سياق متصل، كثفت الجامعات من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022، وتنفيذ كافة التوجيهات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن بدء الدراسة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، حضوريا ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الجامعات أعمال التنسيق الداخلي للكليات والكشف الطبي للطلاب الجدد، ويجرى حاليا أعمال الصيانة للمدرجات ومختلف المنشآت، وللمدن الجامعية تمهيدا لاستقبال الطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، موضحا أن أعمال الكشف الطبي تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.