«التعليم» تنتهي اليوم من تدريب موجهي المرحلة الثانوية على صياغة الأسئلة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لليوم الثاني علي التوالي، تدريب موجهي المواد الأساسية بالمديريات التعليمية للمرحلة الثانوية (العلوم والدراسات والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية وعلم النفس والفلسفة)، على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية.

تدريب 378 موجه من موجهي المواد الأساسية للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الانتهاء من تدريب 378 موجه من موجهي المواد الأساسية للثانوية العامة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، في الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشارت وزارة التعليم، الحقيبة التدريبية تتضمن (دليل المتدرب - دليل المشارك - المادة المرجعية - عرض تقديمي عن اليوم الأول، واليوم الثاني - تقويم البرنامج التدريبي - تقويم متدرب - الاختبار القبلي والبعدي)، ويقوم بالتدريب نخبة من المدربين.

تفاصيل تدريب الموجهين علي صياغة أسئلة الثانوية العامة

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية تفاصيل تدريب موجهي المواد الأساسية لمرحلة الثانوية العامة وهي كالتالي:-

- التدريب استهدف 378 موجه لكل مادة من مواد التعليم الثانوي.

- ورشة العمل والتدريب يستهدف أن يكون هناك 27 مسئول تدريب بكل مديرية تعليمية، بالإضافة إلى عدد 15 مدرب وعدد 10 مشرفين على التدريب،.

- التدريب يتضمن موجهي المواد الأساسية (العلوم والدراسات والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية وعلم النفس والفلسفة).

- تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

- إعداد مفردات اختبارية بشكل صحيح لتنمية المستويات العليا من التفكير.

- تعديل مسار صياغة الأسئلة بحيث تحقق الهدف منها وهو قياس نواتج التعلم التى يجب على الطالب اكتسابها.