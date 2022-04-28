جامعة المنصورة تفوز بـ«فضية» مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالأردن

فازت الدكتورة إيمان الطوخي، المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، بالجائزة الفضية، بعد حصولها على المركز الثاني، في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالمملكة الأردنية، المعروفة بمسابقة «جائزة وليد الخطيب»، التي أعلنت نتائجها بعد شهر من انتهاء التقديم بالمسابقة.

مسابقات «الطوخي» بأمريكا وتونس وتركيا

وأشار بيان أصدرته جامعة المنصورة، اليوم الخميس، إلى أن الدكتورة إيمان الطوخي سبق وشاركت في العديد من المسابقات والمعارض الدولية مؤخراً، منها جائزة «استحسان لمحور جمال الخيول»، التي أقيمت بتونس، كما شاركت في معرض الأكاديمية الدولية للفنون بأمريكا، وفي معرض فوتوغرافي بتركيا.

وأوضح بيان جامعة المنصورة أن من المعارض التي شاركت فيها «الطوخي»، معرض شباب الفنانين بروما 2012، ومعرض بروكسل «مشاركات مصرية» 2014، ومعرض بفلسطين عن الانتفاضة الفلسطينية 2014، ومعرض في الكوفة بالعراق 2014 «فوتوغرافي»، ومعرض «لا للحرب نعم للسلام» بالعراق 2015، ومعرض الأقصر الدولي «وجوه وأقنعة» 2015، ومهرجان المغرب للتصوير الليلي 2015، ومعرض «بيهانس» بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 2015، ومهرجان «الربيع» لاتحاد المصورين العرب 2015، والمعرض السنوي «فوتوخانة» 2015، ومعرض «بره الكادر» 2015، ومسابقة الشباب لمركز الحرية والإبداع 2015، ومهرجان زايد 2015، ومهرجان الإبداع التشكيلي الثاني 2001/ 2003/ 2005/ 2008.

رصيد كبير للدكتورة «الطوخي» من الجوائز

وحصدت الدكتورة إيمان الطوخي العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها المركز الأول في صالون الجيزة الأول رسم 2014، كما جاءت من ضمن أفضل 10 صور فوتوغرافية على مستوى العالم في مسابقة «الفوتوك الدولية» 2014، وفازت بالمركز الأول في منتدى المياه الدولي فوتوغرافيا 2014، والمركز الثاني في مسابقة ناشيونال جيوجرافيك 2014، والمركز الثالث مسابقة مجلة «همسة» 2015، ومسابقة النخيل بدبي 2016، وصالون الشباب 2018، والمركز الثالث فى الاتحاد الأوروبي 2019، والمركز الثاني في مسابقة تونس في «المحرس» 2018، وميدالية ذهبية بمسابقة «الضوء» بالعراق للفنان فؤاد شاكر 2019.