افتتاح معرض «الورشة إبداعات الطفل والنشئ» في مكتبة الإسكندرية

افتتح مركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي مكتبة الإسكندرية معرض «الورشة.. إبداعات الطفل والنشء»، اليوم الأربعاء وجرى عرض فيه العديد من الأعمال اليدوية والفنية للأطفال.

ورش خاصة بالأطفال من سن 5 حتى 18 سنة

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي في المكتبة إن هذا هو المعرض الـ13 للمكتبة، وهو عبارة عن ورش خاصة بالأطفال من سن 5 حتى 18 سنة، مقرها في مدرسة الفنون في منطقة رشدي، بالإضافة إلى الورش التي تجرى داخل المكتبة.

المعرض يضم أعمال الفن التشكيلي

وأضاف «سليمان» خلال تصريحات صحفية على هامش الافتتاح أن الورش تضم جميع أعمال الفن التشكيلي، بين الرسم والنحت، وإعادة تدوير المخلفات الباقية لعمل لبعض الأعمال الفنية.

وأوضح أن المعرض يضم بعض أعمال المصابين بمتلازمة داون، وأنه مفتوح لآخر شهر نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن المعرض به 400 عمل نتاج 72 ورشة كل واحدة منهم تضم بين 5 و10 أطفال خلال فصل الصيف وإجازة نصف العام.

وأشار «سليمان» إلى أن القطاع يستهدف تنمية مواهب الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.