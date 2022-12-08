تفاصيل اجتماع «الشراكة العربية الثامن للحد من مخاطر الكوارث»

نظم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR في مجال تحقيق التنمية المستدامة والحدّ من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، الاجتماع الثامن للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 6 لـ 7 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك في إطار الدور الفعال الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR في مجال تحقيق التنمية المستدامة والحدّ من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية.

وتأتي اجتماعات الشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث في إطار مساعي مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR لتداول القضايا الفنية حول التقدم المحرز وكذا التحديات والثغرات في تنفيذ إطار سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تيسير المناقشات الإقليمية حول إدماج الحدّ من مخاطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة، وقد شارك في الاجتماع قطاع إدارة الأزمات والكوارث (باعتباره الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر).

وترأُس الوفد المصري اللواء محمد عبد المقصود –رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث، وبمشاركة اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وممثلي إدارة الأزمات والكوارث بمحافظتي جنوب سيناء والقاهرة (ممثلين عن المدن المصرية المشاركة في برنامج جعل المدن قادرة على الصمود MCR 2030).

وترأس رئيس الوفد المصري الجلسة المعنية بتقييم التقدم المحرز في استعراض منتصف المدة لتنفيذ إطار سنداي، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع تغير المناخ من خلال عرض استنتاجات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي استضافته مصر خلال شهر نوفمبر الماضي، والطريق إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المنتظر عقده في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام القادم، فضلاً عن الترويج للمبادرة المصرية لبناء منظومة أفريقية متعددة الأطراف للحدّ من مخاطر الكوارث ذات البعد البيئي.