مدير إدارة الأزمات بـ«الإسعاف» يكشف مدى استفادة الهيئة من الشبكة الوطنية الموحدة

قال الدكتور محمد الحمامصي مدير إدارة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف، إن هيئة الإسعاف المصرية استفادت من الشبكة الوطنية الموحدة في تحسين معدل سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، لافتًا إلى أن البلاغ يأتي على الرقم الموحد ليصل إلى غرفة العمليات، والتي تقوم بدوها بتحريك أقرب سيارة، وهو ما تم إتاحته من الشبكة من خلال الخرائط الحية، والتي توضح تمركزات السيارات بشكل حي.

القابضة للكهرباء: المواطن سيتمكن من إرسال موقعه ومشكلته من خلال أبليكشن موبايل

وأضافت المهندسة سارة عبد النبي مهندسة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في حوارها بتقرير مذاع على فضائية «extra news» هامش فعاليات افتتاح الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والمتطورة بالمقطم، أن الشبكة الوطنية أنشأت 5 مراكز للطوارئ والسلامة العامة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مؤكدة جاهزية هذه المراكز للتكامل مع شبكة طوارئ الكهرباء، فضلًا عن تطوير خدمة 121 خلال موبايل أبليكيشن، والتي من خلالها يتمكن المواطن من تحديد موقعه وتحديد مشكلته ليتم متابعته لحين حلها، موضحة أن الأبليكشن يتيح للمواطن تقييم الخدمة، وتقديم شكوى حال لم يتم معالجة المشكلة بالصورة الأمثل.

الرعاية الصحية: توجيه سيارات الإسعاف الأنسب والاقرب وفقًا للتخصص

فيما أوضح الدكتور مؤمن العشماوي المشرف على المشروعات القومية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة يتم من خلالها الآن تكامل الدوائر الصحية بين خدمات هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية، من خلال توفير وتوجيه سيارات الإسعاف الأنسب والأقرب وفقًا للتخصص.