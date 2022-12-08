الجامعات تشكل لجان إدارة الأزمات والكوارث استعدادا لفصل الشتاء

كثفت الجامعات، من الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، بالتزامن مع استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق في شهر يناير المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة على جميع الكليات بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة لهذه الاستعدادات.

وأكد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة لديها غرفة مخصصة لإدارة الأزمات والكوارث، تهتم بالتنسيق الكامل مع جميع الكليات، موضحاً أن هذه الغرفة مسؤولة عن الاستعدادات الخاصة لفصل الشتاء والأمطار أو السيول.

الدراسة تسير بصورة منتظمة

وأضاف الدكتور عصام فرحات، لـ«الوطن»، أن الجامعة وجهت بتفعيل لجنة الأزمات في مختلف الكليات في إطار الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، لافتاً إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في جميع الكليات منذ بداية الفصل الدراسي الأول.

الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

من جانه، وجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خلال اجتماعه مع عمداء الكليات، بضرورة تفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث بكليات الجامعة لمتابعة كافة أعمال الصيانة استعداداً لفصل الشتاء، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023.

وفي سياق منفصل، أكد عدد من رؤساء الجامعات، أنه من المقرر التوسع في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونياً بعد نجاح تجربة عقد الامتحانات بشكل إلكتروني في كليات القطاع الطبي مثل كلية الطب وكلية طب الفم والأسنان وكلية التمريض والصيدلة.