«المصريين بالخارج»:الوزيرة وعدت بتحقيق رغبات الجاليات خلال زيارتها للسعودية

كشف المستشار محمد علوان، أمين عام مساعد أمانة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالحزب العربي، والأمين العام بالسعودية، أن المملكة تضم نحو 70 % من المصريين المغتربين بالخارج، سواء العاملين أو المقيمين بها.

توفير وثيقة تأمين إجباري برسوم إضافية

وأشار أمين عام مساعد أمانة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن زيارة وزيرة الهجرة إلى السعودية ساهمت في تدعيم أواصر العلاقات التاريخية المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بخلاف مناقشة بعض القضايا الهامة والتي تساهم في اتخاذ بعض القرارات من الجانب السعودي والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية لمزيد من التيسيرات الهامة لأبناء الجالية المصرية.

وأضاف «علوان» أن وزيرة الهجرة، استمعت خلال الزيارة، بكل آذان صاغية لطلبات ومشاكل المصريين بالخارج ومنها المطالبة بعودة المستشار الطبي للقنصليات بجدة والرياض ومقترحات بعض المواطنين بتوفير وثيقة تأمين إجباري برسوم إضافية على جواز السفر أو تصريح العمل تخول القنصليات بالخارج من التعاقد مع مكاتب محاماة لمتابعة قضايا المصريين بالخارج وخصوصا بالدول العربية، وإتمام كل الطلبات الخاصة بالمصريين بالخارج إلكترونياً دون الحاجة لحضور المواطنين لمقر القنصلية.

وتابع أن الجالية طالبت بضرورة توفير منصات تجارية «أون لاين»، للشراء من الخارج والشحن لعناوين المواطنين داخل وخارج مصر مما سوف يوفر مصدر دخل بالدولار للدولة أسوة بالأسواق العالمية.

نقاش التأخر في الجوازات وعروض شركة مصر للطيران

وأكد «علوان» أن وزيرة الهجرة وعدت بتذليل كافة الجهود لتحقيق رغبات الجاليات المصرية بالخارج، خصوصا في إطار حرص القيادة السياسية على التحول الرقمي وتفعيل البصمة الإلكترونية للمواطنين، كما تطرقت للحديث عن الإشكاليات مع البنوك وتواجد ممثلي البنوك والجهات الحكومية لتقديم الحلول، والحديث عن المشروعات الجديدة ومنها الاستثمار العقاري، وطرح أراضي لهم، فضلا عن نقاش التأخر في الجوازات وعروض شركة مصر للطيران للمصريين بالخارج.