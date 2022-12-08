محافظ الغربية يكرم 66 من أبطال ذوي الهمم المتميزين في يومهم العالمي 

حضر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم في المسرح الثقافي بطنطا، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

بداية الحفل

بدأ الحفل بفقرات فنية وغنائية قام بتقديمها طلاب مدارس التربية الفكرية، الصم والبكم والنور والأمل بالمحافظة، التي عكست وعيهم التام بما يتم في الجمهورية الجديدة من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وعيهم بالتحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم ودورهم في حلها والتقليل من آثارها.

كما قدم الأطفال عروض استعراضية توضح تقديرهم التام لجهود الشرطة والجيش المصري في حفظ الأمن والأمان داخل وخارج البلاد والتضحيات التي يقدمونها في سبيل الوطن مما يغرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم وكذلك وعيهم بالوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وتضافر جهود أبناءه وعلى رأسهم ذوي الهمم في معركة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

عرض فني

وقدم الطلاب عرض فني لشكر لرئيس الجمهورية على مشاريع مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف لما حققته من طفرة نوعية في الخدمات المقدمة في الريف الذي طالما عاني من الفقر والتهميش لينافس بذلك المدن الكبرى في تقديم الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين.

كما شمل الحفل فقرات إنشاد دينية ومدح في سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى جانب عروض غنائية فردية وجماعية وعزف موسيقى يعكس قدراتهم الفنية المتميزة.

وعرضت المحافظة فيديو تسجيلي يوضح جهود المحافظة في الاهتمام بذوي الهمم على مدار 3 سنوات، ومشاركتهم كافة أنشطتهم في مختلف المناسبات باعتبارهم جزء هام، حيوي ومنتج في المجتمع.

تكريم 66 من ذوي الهمم

واختتم المحافظ الحفل بتوزيع ميداليات وشهادات تكريم لـ66 بطل من أبطال ذوي الهمم والحاصلين على بطولات إقليمية وعالمية في مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى الفنية منها والثقافية .

على هامش الاحتفال تفقد محافظ الغربية معرض الجمهورية الجديدة الذي نظمته إدارة التربية الخاصة بالمديرية، حيث أشاد المحافظ بما قدمه طلاب ذوي الهمم من معروضات تعبر عن مدى وعيهم بما يتم من إنجازات في عهد الجمهورية الجديدة.