الرئيس الصيني يهنئ السيسي على نجاح قمة المناخ

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب لنظيره الصيني، عن التطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصة في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.

أضاف، أن الرئيس الصيني، قدم التهنئة للسيسي، على التنظيم المصري رفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ «COP 27» بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته.

أوضح «راضي»، أن الرئيس الصيني، أشاد بدور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وهو الدور الذي تعول عليه الصين في إقامة شراكة صينية عربية.

وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتتطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلاً عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، لى هامش القمة العربية الصينية.