رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«حياة كريمة» تهدي شهر ديسمبر بالكامل لذوي الهمم

كتب:

محمد أباظة
02:56 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
حياة كريمة

حياة كريمة

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، أعلنت مؤسسة حياة كريمة إهداء شهر ديسمبر كامل لذوي الهمم، عن طريق عدد من الفعاليات التي ستنظمها المبادرة الرئاسية، بحسب ما أعنلت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

«حياة كريمة» تهدي ديسمبر لذوي الهمم

وأعلنت المبادرة الرئاسية في منشور لها قائلة: «مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، قررنا في مؤسسة حياة كريمة إننا نهدي شهر ديسمبر كله ليهم، بدأناها بالفورم اللي عملناها واستقبلنا فيها طلباتك حضراتكم بخصوص مجالات التدريب المختلفة».

ورش تدريب ومنشورات توعوية

وتابعت «حياة كريمة» في منشورها: «وهنكملها مع بوستات التوعية عن مسببات الإعاقة وكيفية التعامل معاها، هنعمل إيه لو لاحظناها في مراحلها المبكرة.. وطبعا لازم في كل الأحوال استشارة الطبيب المختص هو أفضل شئ، واللي هيساعدك بطريقه أفضل».

ومن المقرر أن تقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة منشورات للتوعية الخاصة بذوي الهمم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتوعية بأنواع الغعاقة والتعامل معها، وتقديم النصائح في هذا الإطار، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

اقرأ المزيد:

منسق «حياة كريمة» بقنا: 1822 مشروعا في 5 مراكز بتكلفة 31 مليار جنيه

«حياة كريمة» تلتقي طلاب «تربية المنوفية» في ندوة توعوية بالعمل التطوعي

الكاتبة سماح أبو بكر: أطفال المنيا لديهم وعي بإنجازات «حياة كريمة»

الكشف على 1751 مواطنا في السويس ضمن قوافل «حياة كريمة» بالمحافظات
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.