«حياة كريمة» تهدي شهر ديسمبر بالكامل لذوي الهمم

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، أعلنت مؤسسة حياة كريمة إهداء شهر ديسمبر كامل لذوي الهمم، عن طريق عدد من الفعاليات التي ستنظمها المبادرة الرئاسية، بحسب ما أعنلت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

«حياة كريمة» تهدي ديسمبر لذوي الهمم

وأعلنت المبادرة الرئاسية في منشور لها قائلة: «مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، قررنا في مؤسسة حياة كريمة إننا نهدي شهر ديسمبر كله ليهم، بدأناها بالفورم اللي عملناها واستقبلنا فيها طلباتك حضراتكم بخصوص مجالات التدريب المختلفة».

ورش تدريب ومنشورات توعوية

وتابعت «حياة كريمة» في منشورها: «وهنكملها مع بوستات التوعية عن مسببات الإعاقة وكيفية التعامل معاها، هنعمل إيه لو لاحظناها في مراحلها المبكرة.. وطبعا لازم في كل الأحوال استشارة الطبيب المختص هو أفضل شئ، واللي هيساعدك بطريقه أفضل».

ومن المقرر أن تقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة منشورات للتوعية الخاصة بذوي الهمم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتوعية بأنواع الغعاقة والتعامل معها، وتقديم النصائح في هذا الإطار، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.