منسق «حياة كريمة» بقنا: 1822 مشروعا في 5 مراكز بتكلفة 31 مليار جنيه

قالت الدكتورة نجوى الهواري منسق «حياة كريمة»، بقنا، إن العمل بمحافظة قنا يشمل القطاعات الخدمية المختلفة، والتي تهم المواطن، وتضم المرحلة الأولى أكثر من 1822 مشروعًا في 5 مراكز «مركز أبو تشت ودشنا وفرشوط وقوص والوقف».

جنوب مصر حاز اهتمام المبادرة

وأضافت الهواري في مداخلة هاتفية على فضائية "extra news"، أن قنا باعتبارها جزء من صعيد مصر نالت الكثير من الاهتمام ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتة إلى أن المراكز الخمسة تضم 86 قرية، و679 نجعا وتابعا، بعدد سكان يتخطى مليون ونصف المليون مواطن بتكلفة استثمارية تجاوزت 31 مليار جنيه.

مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا

وأوضحت منسق حياة كريمة بقنا أن الخدمات المقدمة للمواطنين بمبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا تضمنت كافة القطاعات، وأبرزها البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات المياه والكهرباء والرصف والطرق، إذ تضمنت المشروعات أكثر من 165 مشروعا للصرف الصحي، وأكثر من 104 مشروعات خاصة بمحطات رفع الصرف، بعد أن كانت خدمة الصرف الصحي غير متوفرة في تلك القرى.